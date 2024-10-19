Tokat’ta kar yağışına yaylada yakalanan çoban Serhan Çakmak, koyunlarına türkü söyleyerek duygusal anlar yaşattı.

Reşadiye ilçesinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede yaylaları beyaz örtüyle kapladı. Bölgede küçükbaş hayvanlarını otlatan 24 yaşındaki çoban Serhan Çakmak, kar yağışına yaylada yakalandı. Soğuk hava ve kar yağışına aldırış etmeyen genç çoban, bu anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Videoda, Çakmak’ın kar yağışı altında koyunlarıyla birlikte uzun hava söylediği görülüyor. Duygusal anların yaşandığı video, izleyenlerin beğenisini toplarken, birçok kişi çobanın içtenliğine ve doğayla uyumuna övgü yağdırdı. Kar manzarası eşliğinde Çakmak’ın söylediği türkü, izleyenlerde derin bir etki bıraktı.