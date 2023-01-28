Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası sevinen bir grup vatandaş davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

Kahramanmaraş’ta kar yağışı sonrası sevinen bir grup vatandaş davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

Kahramanmaraş’ta sabahın erken saatlerinde yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar yağışı sonrası vatandaşlar soluğu Yedikuyular Kayak Merkezi’nde aldı. Kar keyfini yaşayan bir grup vatandaş ise kar yağışını davul zurna eşliğinde kutladı. Davul ve zurnacının çaldığı melodilere eşlik eden bir vatandaş kar üzerinde doyasıya eğlendi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.