Pazaryeri ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yollarda belediye ekiplerince temizleme çalışmaları başlatıldı. Kar yağışının ardından belediye ekiplerinin çalışmalara başladıklarını belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryeri Belediyesi işinin başında. İlçede kapalı yolumuz yok. Allah’ım yolda olana selâmet, hasta olana, afiyet, darda olana metanet nasip etsin” dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde aralıklarla etkili olan kar yağışı yolların buzlanmasına sebep oldu.

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