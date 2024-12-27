Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İnegöl’de öğleden sonra başlayan yağış devam ederken İnegöl-Domaniç kara yolunun 25. kilometresinde etkili olan kar yağışı sebebiyle trafik ekipleri, tır ve kamyonlar ile zincir takmayan otomobillerin geçişine izin vermedi. Kar yağışı sebebiyle kayarak yoldan çıkan otomobilin yardımına İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri yetişti. Ekipler, yoğun çaba harcayarak sürücüyü ve aracı kurtardı.