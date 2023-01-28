Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bölgede kar kalınlığının 15 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Kurtulmuş, Kütahya’da ’Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşmaları’ programına katıldı

Kurtulmuş, Kütahya’da ’Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Vefa Buluşmaları’ programına katıldı

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