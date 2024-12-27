Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki popülasyonun artırılması amacıyla Salda Gölü çevresine bırakılan kızıl geyikler yoğun kar yağışı sonrası yol kenarına inerken görüntülendi.

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Burdur’un doğal zenginlikleriyle bilinen Salda Gölü çevresinde çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 5 erkek ve 18 dişi olmak üzere toplam 23 kızıl geyik, Salda Gölü çevresindeki Eşeler Yaylası’na salınmıştı.

Çarşamba günü kentte etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen Eşeler Yaylası’nda yemek arayan kızıl geyikler yol kenarına inerek bölgeden geçen vatandaşlara hem kendilerini sevdiriyor hem de vatandaşların verdiği meyvelerle karınlarını doyuruyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde ise yol kenarında ağaçların arkasında saklanan 2 kızıl geyiğin kendilerini fark eden bir aracın yanına indikleri görüldü.

DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak yaban hayvanları için arazide yemleme faaliyetleri gerçekleştiriyor.