Düzce(İHA) – Türkiye’nin en önemli karayolu olan Bolu Dağı’nda zeminde zaman zaman etkili olan kar yağışı ile birlikte trafik ekipleri kar lastiği olmayan sürücüleri uyararak Bolu Dağını geçmelerine izin veriyor.

Düzce(İHA) – Türkiye’nin en önemli karayolu olan Bolu Dağı’nda zeminde zaman zaman etkili olan kar yağışı ile birlikte trafik ekipleri kar lastiği olmayan sürücüleri uyararak Bolu Dağını geçmelerine izin veriyor.

Avrupa ile Anadolu’yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olmaya başladı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de Bolu Dağı çıkışında önlemlerini artırdı. Bolu Dağı’nın çıkış noktası olan Kaynaşlı’da önlem alan ekipler özellikle kar lastiği takma zorunluluğu olan tırlar, kamyon ve otobüslerde denetimlerini artırdı. Ulaşımda sorun yaşanmaması için yoğun çalışan polisler, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kar lastiği denetimi yaparak, sürücülerin Bolu Dağı’nı çıkmasına izin veriyor.

Tır sürücüsü, “İzmit’ten aldığım yükümü Abant Kavşağı’na götürüyorum. Yollar güzeldi. Bolu Dağı’nı tırmanacağım. Burada da bir sorun çıkmaz inşallah” dedi.

Ekipler, ayrıca sürücülere zorlu kış şartlarında Bolu Dağını kullanacak sürücülere de uyarılarda bulunarak, zincir, çekme halatı gibi teçhizatlarını yanında bulundurmalarını, kar lastiği olmadan mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyorlar.