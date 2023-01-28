Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas İl Özel İdare ekipleri yoğun kar yağışının etkili olmasının ardından kar mesaisine başladı. Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı iki yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından yol açma çalışmalarına başlayan ekipler kapanan yolları temizleyerek yeniden ulaşıma açtı.

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı Suşehri ilçesine bağlı 2 yerleşim yerini ulaşıma kapattı.

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