Erzincan’da nisan ayında meralara çıkarılan koyun sürülerinin geri dönüş yolculuğunda bastıran kar yağışı, besicilere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılardan sonra yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Erzincan’ın Ahmetli köyünden merkeze yola çıkarılan koyun sürüleri yolda kar fırtınasına yakalandı. Koyun sürülerini merkeze indirmeye çalışan besiciler ise zor anlar yaşadı.

Kar ve tipiye yakalanan hayvanlar yol boyunca olumsuz hava şatıyla karşılaşırken kar yağışının gece boyu etkili olduğunu belirten besiciler, “Koyun sürüsünü kar yağışı altında merkeze götürmeye çalıştık. Yol boyunca etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle zorlandık. Nisan ayında biraz bizlere sürpriz olsa da kar berekettir. İnşallah yağışlar faydalı olur. Gece boyu yağdı. Havanın soğukluğu da kışın geri geldiğini gösterdi bize. Hayırlısı Allah’tan” dedi.

Yağan karla birlikte köylerde dondurucu soğuklar da etkisini artırdı.