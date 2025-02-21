SAMSUN (İHA) – Samsun’da etkili olan kar yağışları, içme suyu kaynağı sağlayan baraj ve göletlerin su seviyesinin artmasını sağladı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünde incelemelerde bulundu. Başkan Doğan incelemesinde anlık olarak barajların doluluk oranlarını da takip etti. Başkan Doğan, "Samsun’un içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Çakmak Barajı’nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında yüzde 30’a kadar düşen doluluk oranı, kar yağışı ve yağmurlarla birlikte yüzde 75’i aştı" dedi.

Şehirde etkili olan kar yağışı, kuraklık riskine karşı da önemli bir rahatlama sağladı. Başkan Halit Doğan il genelindeki içme suyu kaynaklarını 24 saat takip eden SASKİ Genel Müdürlüğü’nde su seviyelerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Çakmak Barajı’nda doluluk oranının yüzde 75,43’e ulaştığı ve su miktarının 55 milyon 166 bin 500 metreküpe yükseldiği belirtildi. Öte yandan, 54 mahallenin su ihtiyacını karşılayan Kavak ilçesindeki Güven Göleti’nde de su seviyesi artış gösterdi. Geçen yıl Temmuz ayında kuruma noktasına gelen gölette doluluk oranı yüzde 42,83 olarak ölçülürken, bu oranın önümüzdeki süreçte daha da artması bekleniyor. Geçen yıl Divanbaşı Göleti’nden 12 kilometre uzunluğunda içme suyu terfi hattı döşenerek su takviyesi yapılan gölette, şu anda 344 bin metreküp su bulunuyor.

"Kar yağışı barajlarımızı olumlu etkiledi"

Kar yağışı ile barajlardaki doluluk oranının da arttığına vurgu yapan Başkan Doğan, "Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışı ile birlikte barajlarımızdaki doluluk oranı da artmış durumda. SASKİ Genel Müdürlüğümüzde anlık olarak barajlarımızı takip ediyoruz. Son verilere göre Çakmak Barajında doluluk oranımız yüzde 75’leri aşmış durumda. Birkaç gündür şehrimize bereket yağıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için tüm ekip ve ekipmanlarımızla sahadayız. Aynı zamanda kar yağışının olumlu etkileriyle de mutlu oluyoruz. Barajlarımızdaki artış kuraklık riskinin de önüne geçiyor" diye konuştu.

Yağışların sürmesi halinde yaz aylarında su sıkıntısı yaşanmaması bekleniyor.