Zorlu kış şartları için tüm tedbirleri alan Sultangazi Belediyesi, meteorolojinin kar uyarısı üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemler alınırken, ekipler 7/24 sahada bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi, kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri aldı. Karla mücadele çalışmaları kapsamında belediye ekipleri tam teçhizatlı bir şekilde sahada bulunuyor. İlçedeki 15 mahallede iki vardiya olmak üzere toplam 210 personel, 7/24 sahada çalışmalara katılıyor. Karla mücadele kapsamında 9 kazıcı yükleyici, 7 adet kar küreme aracı, 2 adet aparatlı kar küreme aracı, 1 adet greyder, 1 adet ekskavatör, 1 adet komatsu ve 16 adet açık tuzlama kamyonu olmak üzere toplamda 37 hizmet aracı çalışmalara katılıyor. Karın şiddetini artırması durumunda 25 kazıcı-yükleyici ile 10 kamyonet de çalışmalara katılacak.

Muhtemel kar yağışında yolların buz olmasını önlemek, araç trafiğinin önüne geçmek ve vatandaşın rahatça yürümesini sağlamak için araç ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Hazırlanan 2 bin 500 tuz çuvalı, Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışı sonrası kullanılması için kamu kurumları, özel hastaneler, siteler, camiler ve iş yerlerine bırakıldı. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarına katılacak ekiplerin haricinde Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) de vatandaşlara destek olmak için sahada bulunuyor.

Sokak hayvanları da unutulmadı

Muhtemel bir kar yağışında sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamasının önüne geçmek için ekipler Sultangazi’nin dört bir yanına mama bırakıyor. Böylece sokak hayvanlarının yaşayacağı olumsuzluğun da önüne geçilmiş oluyor.

"Sultangazi için durmak yok"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Bizler de Sultangazi Belediyesi olarak önlemimizi günler öncesinden aldık. Vatandaşlarımızın kar yağışında bir mağduriyet yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla birlikte 15 mahallemizde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İki vardiya çalışacak 210 ekip arkadaşımız ve 28 belediye hizmet aracımız vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Araçların trafikte, yayalarımızın da yollarda bir olumsuzlukla karşılaşmaması için 7/24 sahadayız" dedi.