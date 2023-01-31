İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kalkıştan önce buzlanmaya karşı De-icing yaptıran uçaklar rötara girerken, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Bremen seferini yapan uçağı 5 saat rötar yaptı. Yolcular bu süre içinde uçakta bekletildi.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kalkıştan önce buzlanmaya karşı De-icing yaptıran uçaklar rötara girerken, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Bremen seferini yapan uçağı 5 saat rötar yaptı. Yolcular bu süre içinde uçakta bekletildi.

Akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları uçaklarında rötarlar yaşandı. Kalkıştan önce buzlanmaya karşı De-icing yaptırmak için sıraya giren uçaklar, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

THY Bremen yolcuları 5 saat uçak içinde bekledi

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Bremen seferini yapan TK 1332 sefer sayılı uçağının saat 16.00’da kalkması gerekirken, 5 saatlik rötarla saat 20.50’de kalktı. Bu sırada yolcular uçak içinde bekledi. Uçakta yaşadıklarının görüntüsünü çeken yolcular, çektikleri videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

De-icing cihazı bozulunca uçaklar uzun süre bekledi

Havanın soğuması uçakların buzlanmaya karşı De-icing yaptırmak için sıraya girmesine neden oldu. Bu sırada De-icing cihazının birinin arıza yapması nedeniyle uçaklar uzun süre motoru çalışır vaziyette beklemek zorunda kaldı. Motoru çalışır vaziyette uzun süre beklemek zorunda kalan uçaklar yakıt kritiğine girdi.

Rötar nedeniyle kabin ekibinin uçuş süreleri doldu

Yeniden yakıt almak için park pozisyonuna dönen bazı Türk Hava Yolları uçaklarının bu sefer de kabin ekibinin uçuş görev süresi bitti. Görev süreleri dolan kabin ekiplerinin evlerinden gelmesi beklendi. Yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle THY’nin bazı seferleri 2 ile 5 saat arasında rötar yapmak zorunda kaldı. Rötar yapan THY uçaklarının yolcuları bu duruma isyan etti. Yaşadıkları sıkıntıları yetkililere sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı.