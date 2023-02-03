ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de karın etkisini arttırması, kayak, kızak gibi malzemeleri satan ve uzun süredir yağış bekleyen esnafın yüzünü güldürdü.

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de karın etkisini arttırması, kayak, kızak gibi malzemeleri satan ve uzun süredir yağış bekleyen esnafın yüzünü güldürdü.

Eskişehirli esnaf, kar yağışlarının etkisini arttırmasıyla birlikte vatandaşların kayak keyfi yapabilmesi için kızakların daha fazla satılmasını umuyor. Yağışların geç gelmesi sebebiyle ürünleri elden çıkartamayacağından endişelenen esnaf, Eskişehir’in beyaza bürünmesiyle birlikte satışlar konusunda umutlandı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı en çok esnafın da yüzünü güldürdü. İlerleyen günlerde satışların artmasını bekleyen esnaf, yağışların artmasıyla birlikte ufak ufak işlerinin açıldığını belirtti.

“Yağış bekleyerek bu ürünleri getirdik ancak yağışlar geç geldi”

Eskişehir’de esnaflık yapan Ahmet Demirhan, yağış beklentisiyle birlikte kızak tedarikini erkenden yaptığını söyledi. Yağışların başlamasıyla yavaş yavaş kızak satışlarının da başladığını belirten Demirhan, önümüzdeki günlerde kızak satışlarıyla ilgili umutlu olduğunu kaydetti. Ahmet Demirhan, “Kızaklarımızı yağış olmadan önce getirmiş, geçen seneye göre hazırlığımızı yapmıştık. Kış mevsimi olduğu için her yıl sattığımız ürünleri satmak üzere benzer şekilde tedarik ettik. Yaz mevsimi için de benzer hazırlıklarımız oluyor, kış mevsimi için de aynı şekilde. Yağış bekleyerek bu ürünleri getirdik, ancak maalesef ki hem ülkemize, hem de Eskişehir’imize yağışlar geç gelmiş oldu. Son birkaç gündür yağış olacak haberleriyle birlikte sonunda yağışı da gördük, bununla beraber satışlarımızın da yavaş yavaş başladığını söyleyebiliriz, ancak henüz istediğimiz seviyede değil” dedi.

“Yağış olmayacak ve ürünler elimizde kalacak diye korktuk”

Kızak ürünlerinin genellikle köy ve ilçe gibi bölgelerde çok tercih edildiğini belirten Demirhan, “Yağışlar arttıkça bizim de bu konuda işlerimiz açılır. Artık kızakları getirdiğimiz için satış da bekliyoruz, yağışta bekliyoruz. Ürünleri tedarik ettikten sonra yağış olmayacak ve ürünler elimizde kalacak diye korktuk. Bu ürünleri dışarıya çıkarıyoruz, sergiliyoruz. İster istemez insan ‘biz bu işi boşuna mı yaptık’ endişesine düşüyor. Ama yağışlar başladığı için satışlarla ilgili umutluyuz. Kızakları genelde ilçelerdeki müşterilerimiz alıyor. Daha çok Eskişehir’in yüksek yerlerinde yaşayan kişiler kızakları tercih ediyor. Şehir merkezinde kızağı kullanacak yükselti olsa bile alan olmuyor” şeklinde konuştu.