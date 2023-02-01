Kocaeli’de yüksek kesimlere kar yağmasının ardından trafik polisleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli’de yüksek kesimlere kar yağmasının ardından trafik polisleri kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Kontrol noktası oluşturan ekipler, araçlarda kış lastiği olup olmadığını, lastik diş derinliklerini ve evraklarını kontrol etti. Uygulamada, sürücülerin araçlarına kış lastiği taktığı görüldü. Denetimden memnun kalan sürücüler, kış lastiklerini taktıklarını ifade ederek, vatandaşlara da bu yönde uyarılarda bulundu.