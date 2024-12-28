Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı uzun zamandır kuraklık çeken bölge çiftçisinin yüzünü güldürdü.

Dün akşam saatlerinde Manisa’nın Sarıgöl ilçe merkezi ve çevresinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde gece kar yağışına dönüştü. Özellikle Dadağlı, Dindarlı, Kızılçukur, Alemşahlı, Karacaali ve diğer yüksek kesimdeki yerleşim alanları ile tarım alanları karlar altında kaldı. Karpostallık görüntülerin ortaya çıktığı bölgede kar yağışına en çok sevinen çocuklar ile çiftçiler oldu.

Sarıgöl Dadağlı Mahallesinde çiftçilik yapan İlyas Tosun, "Uzun zamandır yöremize kar düşmemişti. Neredeyse 5-6 yıllık kar özlemimiz bitti. Kar demek çiftçiler için bereket demektir. Kar yağınca topraktaki zararlı bakteriler ölür yeraltı sularına yararlı olur. Üzüm bağlarımız karlar altında. Bu durum bağlarımız için çok önemli. Bağlarımıza büyük fayda sağlayacak. Bereket yağdı, inşallah devam eder." dedi.