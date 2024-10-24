Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Koyulhisar ilçesi Kurşunlu köyüne bağlı Saptaş Yaylası’nda hayvancılık yapan vatandaşlar, erken gelen kar yağışı nedeniyle yolların kapanması sonucu yaylada mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucunda mahsur kalan vatandaşların kapalı yolları açıldı.
Kaynak: iha