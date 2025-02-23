Kocaeli’de vatandaşlar, etkili olan kar yağışında hünerlerini sergiledi. Kardan kadınlar, kediler, hatta minyatür camiler bile yapıldı.

Kocaeli’de etkili olan kar yağışı, şehri beyaz örtüyle kaplarken, bazı vatandaşlar da hünerlerini sergiledi. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, hayal güçlerini kullanarak birbirinden ilginç figürler ortaya koydu. Klasik kardan adamların ötesine geçen Kocaelililer, sokakları adeta bir sanat galerisine dönüştürdü. Kardan kadınlar, kardan kediler, hatta minyatür kardan camiler bile yapıldı. Sokaklarda sergilenen kardan eserler zaman zaman hayrete düşürürken, soğuk havaya rağmen eğlenceli anlar yaşandı.