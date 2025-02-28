Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde kar yağışını fırsat bilen gençler, araç arkasına bağladıkları lastiklerin üzerine binerek eğlendi.

Devrekani’de kar yağışını fırsata çeviren gençler, kendi imkânlarıyla eğlenceli bir aktivite gerçekleştirdi. Otomobil lastiklerini iplerle birbirine bağlayan gençler, bu lastikleri bir aracın arkasına sabitledi. Gençler, araç yardımıyla çekilen lastiklerin üzerinde kayan gençler doyasıya eğlendi. Karın tadını çıkaran gençlerin bu eğlencesi, hem izleyenlerin hem de kayanların yüzünü güldürdü. Soğuk havaya rağmen neşeli anlar yaşayan gençler, ilçede kış manzarası eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

Kış mevsiminin keyfini çıkarmak için her yıl farklı etkinlikler yapan gençler, bu tür geleneksel eğlencelerin ilçeye ayrı bir renk kattığını belirtti. Eğlenceli anların görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İlçede beyaz örtüyle kaplandığı bu günlerde, kışın sunduğu doğal güzellikler ve gençlerin keyif dolu anları ilçede sıcak bir atmosfer oluşturdu.