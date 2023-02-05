Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti. Çocuklar yarıyıl tatilinin son gününde kızaklarla karın tadını çıkarttı.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı’nda etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar kayak merkezlerine akın etti. Çocuklar yarıyıl tatilinin son gününde kızaklarla karın tadını çıkarttı.

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı’nda beklenen kar yağışı, 3 Şubat itibariyle etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte Ilgaz Dağı’ndaki kayak pistleri beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise yarıyıl tatilinin son gününde soluğu Ilgaz Dağı’ndaki kayak merkezlerinde aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Ilgaz Kayak Merkezi’nde, kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı pistlerde kaydı. Aileleri ile birlikte kayak yapmak için Ilgaz Dağı’na gelen çocuklar ise yarıyıl tatilinin son gününde karın tadını çıkarttı.

“Yarıyıl tatili bitmeden eğlenmeye geldim”

Yarıyıl tatili için Ilgaz Dağı’na gelen Medine Gülbeyaz, “Yarıyıl tatili bitmeden kayak yapmaya geldim. Kaykay bindim. Çok eğleniyorum. İlk defa geldim çok güzel bir yer” dedi.

“Çocuklar için çok eğlenceli bir yer”

Eğlenceli bir tatil geçirdiğini söyleyen Esmanur Beyaz ise, “Çok güzel bir yer çocukların kaymaları için, tatil bitmeden kaymaya, oyun oynamaya geldik” diye konuştu.

“Karın tadını çıkartmaya geldik”

Oğluna kayak öğretmeye çalıştığını ifade eden Ahmet Daşik de, “Kar ne zamandır yağmıyordu. Son günlerde biraz şiddetini arttırınca biz de kışın tadını çıkartmaya geldik. Oğlumuz da yeni kaymayı öğreniyor. İlerleyen zamanlarda oğlumla beraber kaymaya geliriz diye umuyorum. Gayet eğleniyoruz, burada çocuklar için küçük bir pist var, bu da bizim için yeterli” şeklinde konuştu.