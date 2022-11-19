Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolunun 2640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi’nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi’nde ulaşımı aksatıyor.

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