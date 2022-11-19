Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi’nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Ardahan-Şavşat karayolunun Sahara Geçidi’nde ulaşımı aksatıyor.

Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’ni Karadeniz’e bağlayan Ardahan-Şavşat karayolunun 2640 rakımlı Sahara Dağı Geçidi’nde kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım aksıyor.

Vatandaşın emekli maaşına haciz koyan bankayı mahkeme haksız buldu Vatandaşın emekli maaşına haciz koyan bankayı mahkeme haksız buldu

Ekipler, kayganlaşan yolda sürücüleri tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.