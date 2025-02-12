Başiskele’de ekipler, zorlu kış şartlarına rağmen ilçenin yüksek ve kırsal kesimlerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğal güzellikleriyle Kocaeli’nin gözde ilçelerinden biri olan Başiskele’de, soğuk hava ve yoğun kar yağışı temizlik çalışmalarını durduramadı. Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Başiskele için çalışan Başiskele Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası çöp toplama çalışmalarına devam etti.

Kara saplanan konteynerler boşaltıldı

Kırsal mahallelerde yol kenarlarında kara saplanan çöp konteynerlerini tek tek boşaltarak çöpleri bertaraf eden ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamamasını sağladı.