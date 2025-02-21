Çaycuma-Ankara kara yolunun Perşembe ışıklı kavşak mevkisinde kar ve buzlanmanın etkisiyle iki otomobil Metro Turizm’in otobüsüne arkadan çarptı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Perşembe ışıklı kavşak mevkisinde meydana geldi. Bartın’dan hareket eden ve Ankara’ya gittiği öğrenilen Metro Turizm’e ait şehirlerarası otobüs kavşağa geldiği esnada, kar yağışı ile yolun buzlu olmasından dolayı iki otomobil arkadan otobüse çarptı. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kar yağışının etkili olmasından dolayı ekipler sürücülere uyarılarda bulundu. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.