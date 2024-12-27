Ardahan’da kar yağışının ardından yiyecek bulmak için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar gelen tilki görüntülendi.

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde kar üzerinde yiyecek arayan tilki, görüntülendi. Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Aralık ayının son günlerinde soğuk havanın etkisini devam ettirmesiyle tilkiler de yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Ardahan-Çıldır kara yolu yakınlarında kızıl tilkinin karla kaplı arazide yiyecek arayışı görüntülendi. Tilki, uzun süre çevrede yiyecek bulmaya çalıştı.