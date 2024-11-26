Erzurum’un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından cirit atları antrenmanlarına başladı.

Orta Asya’dan günümüze taşınan ve asırlardır Anadolu’da da oynanan ata sporu ciritin Erzurum’un Aşkale ilçesinde kışın kar üzerinde yazın da çimlerde oynanarak gelecek kuşaklara aktarılmasına çalışılıyor.

İlçede 2 sene önce kurdukları Mert Dadaş atlı spor kulübüyle ata sporunu yaşatmayı hedefleyen sporcular, özellikle kışın ve yeni yağar kar ile birlikte atlarıyla belirledikleri yerlerde bir araya gelip arazilerde cirit antrenmanları yapıyorlar.

Ciritçiler bu sayede hem kış sezonu öncesi antrenman yaptırdıkları atlarının güç depolamasını sağlıyor hem de eğlenceli anlar yaşıyor.