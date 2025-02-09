Samsun’un Canik Belediyesi, karın tadını çıkaran çocuklara pizza ikram ederek mutluluğu ikiye katladı.

Canik’te karın tadını çıkaran çocuklara ve ailelere pizza ikram eden Canik Belediyesi, karın keyfini çıkaran çocukların gönlüne dokundu. Hafta sonu kar eşliğinde vakit geçirmek için Canik’e gelen aileler, Canik Belediyesi’nin ailelerin kar ile vakit geçirdiği alanlarda büyük bir sorumlulukla gerekli kontrolleri sağladıklarını ifade ederek, pizza ikramından dolayı Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

İlçede teyakkuz halinde karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik’e kar eşliğinde vakit geçirmek üzere gelen vatandaşları ağırlamayı sürdürdüklerini söyledi. Sandıkçı, "Canik’imiz kar yağışlarının ardından beyaza bürünen doğası ve eşsiz manzarasıyla vatandaşlarımızın durak noktası oldu. Çevre ilçelerden de ailelerimiz, kar eşliğinde vakit geçirmek üzere ilçemize gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz kar yağışları dönemlerinde olduğu gibi, çocuklarımız için ilçemizin belirli noktalarına oyun alanları oluşturduk. Hafta sonu karın tadını çıkaran çocuklarımıza, ailelerimize ve fedakârca karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerimize pizza ikramında bulunduk. Kar eşliğinde vakit geçiren çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Canik’te kar çile değil, rahmettir, berekettir, keyiftir" dedi.