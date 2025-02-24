Bursa’da, sokak arasında arkadaşıyla kar topu oynarken, taksinin çarptığı çocuk yola savruldu. Kaza anı kameraya yansırken, yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Kaza merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kar topu oynamak için arkadaşıyla dışarı çıkan 7 yaşındaki çocuk, oyun oynadığı esnada, seyir halindeki 16 T plakalı taksi çarptı. Yola savrulan çocuğun yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.