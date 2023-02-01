Kastamonu Belediyesi kar timleri gece başlayan kar yağışıyla birlikte sahaya inerek ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve kürüme çalışmalarına başladı.

Kastamonu Belediyesi kar timleri gece başlayan kar yağışıyla birlikte sahaya inerek ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve kürüme çalışmalarına başladı.

Kastamonu’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı için Kastamonu Belediyesi karla mücadele ekipleri, sahaya indi. Ekipler tarafından ulaşımda sorun yaşanmasını önlemek için cadde ve sokaklarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekiplerini kış aylarına girmeden önce oluşturduklarını söyleyen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı. 7 gün 24 saat esasına göre hayatın yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına bizler sahada olacağız. Kar berekettir, yağışın olmasından dolayı mutluyuz. Bizler ekiplerimizle ulaşımın ve hemşehrilerimizin günlük yaşantılarının olumsuz olarak yağıştan etkilenmemesi adına gerekli çalışmayı yapıyoruz” dedi.

Yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için tuzlama ve kürüme çalışmalarını sürdüren ekipler şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.