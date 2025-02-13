Yozgat’ta Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait karla mücadele aracı devrildi. Kazada iş makinesinin sürücüsü yaralandı.
Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Şebek Geçidi mevkiinde Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi, kar temizleme çalışmaları sırasında devrildi. Aydıncık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolu tedbir amacıyla trafiğe kapattı. Kazada iş makinesi operatörü A.İ. hafif yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: iha