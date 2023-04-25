Kastamonu’nun içme suyu ile tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajı’nda doluluk seviyesi, kar suları ve sağanak yağışlarla yüzde 60’a ulaştı.

Kastamonu’nun içme suyu ile tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Karaçomak Barajı’nda doluluk oranı yükselişe geçti. Ocak ayında yüzde 40 seviyelerine kadar gerileyen Karaçomak Barajı’ndaki doluluk oranı, Ilgaz Dağı’ndaki kar suları ve Nisan ayında yağan yağmurlarla birlikte yüzde 60’ı geçti. Her geçen gün doluluk oranı artan Karaçomak Barajında, seviyenin Ilgaz Dağı’ndaki kar suları ile artması bekleniyor.

Karaçomak Barajı bölgesine gezmeye giden Erdoğan Kavilcioğlu, “Karadeniz Bölgesi, çok yağış alan bir bölgemiz ama 2022 ve 2023 yıllarında maalesef yağışlar az oldu. Neredeyse içme suyu ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktık. Hatta Ocak ayında Karaçomak Barajına geldiğimde su seviyesinin çok azaldığını gördüm. Şu anda kar suları ve yağmur sularıyla birlikte barajda doluluk oranı yükseldi. Çok da güzel oldu. Baraj, hemen hemen dolmak üzere. Bu yıl inşallah kuraklık yaşamayacağız. Kış mevsiminin bitmesi kar yağışlarının durmasına rağmen Ilgaz Dağı’nda kar bulunuyor. Karlar da halen erimeye devam ediyor. Bu sayede inşallah Kastamonu, bu yıl bir kuraklık yaşamayacak” dedi.