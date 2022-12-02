Bu yıl Kaz Dağları’nda altıncısı düzenlenen Kar Spor İda Ultra’ya son bir gün kaldı. 25 ülkeden 1663 spor severin katılacağı etkinliğin ilk startı yarın saat 07.00’de Çanakkale-Yeşilyurt’tan olacak.

Bu yıl Kaz Dağları’nda altıncısı düzenlenen Kar Spor İda Ultra’ya son bir gün kaldı. 25 ülkeden 1663 spor severin katılacağı etkinliğin ilk startı yarın saat 07.00’de Çanakkale-Yeşilyurt’tan olacak.

Doğayı, tarihi ve mitolojiyi derinlerinde hissetmek isteyen 1663 koşu severle Edremit ve Çanakkale bölge halkı spora doyacak. Köy Koşusu KOK 15K, Run Zeus RUZ 36K, İda Half Ultra İHU 66K, İda Ultra İDU 114K parkurları ile katılımcıları tarafından özlemle beklenen yarışın güzergahı kapsamında sporcular Yeşilyurt, Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Avcılar, Kızılçukur, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre, Kavurmacılar, Beyoba, Pınarbaşı, Mehmetalan, Zeytinli ve Kızılkeçili olmak üzere toplam 17 köyden geçecek.

Kar Spor İda Ultra basın toplantısında konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bir şehirden bir şehre, Çanakkale’den Balıkesir’e koşuyoruz. Dağdan denize, Yeşilyurt’tan Güre’ye ilerliyoruz. Yeşilden maviye, Kazdağları’ndan Edremit Körfezine iniyoruz. Rotası çok özel bir programdayız. Bu rota; Paris’in çobanlık yaptığı dağlardan, Aeneas’ın yol gittiği diyarlardan, Homeros’un İlyada’sında yazdığı topraklardan geçer. Bu güzergâh ile Aeneas Kültür rotasına dokunulacaktır. Bugün İtalya’nın kökleri, Aeneas isimli o koşucunun adımlarına dayanmaktadır. Bu toprakların insanları olarak, Afrodit’in oğlu ve Hektor’un kuzeni Prens Aeneas ile aynı topraklarda yaşamaktan heyecan duyuyoruz. Onun torunlarının Roma’yı kurduğunu okurken tarifsiz duygular yaşıyoruz. Onun katettiği yol, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Tunus ile birlikte 5 ülkeyi birbirine bağlıyor. Sadece ülkeleri değil, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanları da birbirine bağlıyor. Bu açıdan çok ama çok şanslıyız. Edremit Belediyesi olarak bu dev organizasyonun resmi sponsoru olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Selami Alaftargil: "Spora ve sporcuya gönülden destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Kar Spor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil ise, "Kar Spor markamızla birlikte İda Ultra’yı 25 ülkeye ulaştırmaktan doyalı oldukça gururluyuz. Uluslararası alanda büyüyerek devam eden ve dünyada tanınırlığı olan bu organizasyonla birlikte spora ve sporcuya gönülden destek vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hedeflerimiz ve imkanlarımız doğrultusunda dağ ve kış sporunun katlanarak büyümesi, İnsanların spor ve doğa ile daha fazla iç içe olması için Kar Spor’u her zaman bu tür organizasyonların içinde tutmaya devam edeceğiz. Henüz altıncı yaşında olmasına rağmen uluslararası camiada adından söz ettiren bu organizasyonla birlikte spora, sporcuya ve turizme destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Rossist Event Kurucusu Kar Spor İda Ultra Organizasyon Komitesi Başkanı Polat Dede de, bu yıl altıncısı düzenlenen organizasyonun dünyanın en önemli spor etkinliklerinden ve patika koşu yarışlarından biri haline geldiğini belirterek, "Dünyanın en önemli oksijen kaynaklarından biri olan kuzey egenin incisi Homeros ve İlyada destanında da adı geçen ’İda’ yani Kaz Dağları dünyadan birçok sporcuyu ağırlıyor. Bu organizasyona destek veren Kar Spor ailesine, Edremit Belediye’sine Edremit Kaymakamlığı, Ayvacık Kaymakamlığı, Balıkesir Valiliği, Çanakkale Valiliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yıl Kaz Dağları ve Milli Park sınırları içinde yer alan tarihte de çok önemli bir yeri olan Aenas kültür Yoluna dokunacağız. Bu kültür yolunun tanıtımı için çalışmalara devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yarışçılar toplam 17 köyden geçecek

Yeşilyurt, Adatepe, Narlı, Doyran, Altınoluk, Avcılar, Kızılçukur, Kavlaklar, Tahtakuşlar, Çamlıbel, Güre, Kavurmacılar, Beyoba, Pınarbaşı, Mehmetalan, Zeytinli ve Kızılkeçili olmak üzere toplam 17 köyden geçen koşucular, termalleriyle ünlü Güre Kasabası’ndaki bitiş noktasına varmaya çalışacak.

Bir şehirde başlayıp başka bir şehirde biten yarış

Edremit Körfezi’nin manzarası eşliğinde, zeytin bahçeleri arasında, tarihin izinden gidilen birbirinden çetin parkurlar, koşucuları bir şehirden başka bir şehre götürecek. Yarış, Çanakkale-Yeşilyurt’tan başlayarak Balıkesir-Güre’ye kadar uzanacak. Edremit Körfezi’nden Altınoluk’a yayılan Biga Yarımadası’nın en yüksek dağı olan Kaz Dağları’nın bol oksijeni eşliğinde start alacak koşucular ödüllerine 4 Aralık 2022 günü kavuşacak.

Birbirinden çetin dört parkur

Türkiye’nin birbirinden güzel iki köyü Yeşilyurt ve Adatepe arasında geçen Köy Koşusu KOK 15K, Edremit körfezinin coğrafyasında, 640 m+ irtifa kazanımına sahip parkuru yarın saat 11.00 da Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak. Yarış, yaklaşık 3 saat sürecek.

Türkiye’nin en güzel coğrafyasında, Yeşilyurt, Adatepe ve Altınoluk köyleri arasında geçen keyifli bir macera sunan Run Zeus RUZ 36K, 1640 m+ irtifası ile zirveleri zorlayacak. Yarın saat 09.00 da Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak yarışa katılanların hedefi 7 saat içerisinde parkuru tamamlamak olacak.

Türkiye’nin batı ucunda Kaz Dağları efsanesinin doğduğu noktada eşsiz bir yarış olan İda Half Ultra İHU 66K, 2670 m+ irtifa kazanımına sahip. Yarın saat 07.00’de Yeşilyurt Meydan’dan başlayan yarışın 14 saat içerisinde tamamlanması gerekiyor.

Kaz Dağları’nı bir uçtan diğer uca zeytin bahçeleri arasında ve Kaz Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde Tarihi Aeneas Kültür Rotasına dokunarak koşmak isteyenler için İda Ultra İDU 114K parkurları muhteşem bir deneyim sunacak. 114 km uzunluğunda olan yarışın startı yarın saat 07.00’da Yeşilyurt Meydan’dan başlayacak, 24 saat içerisinde sona erecek.