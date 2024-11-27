Karabük Valiliği kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 274 köy yolunun hummalı çalışmalar sonucunda yeniden açıldığını duyurdu.

Karabük’te 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası 274 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma ile köy yollarını kısa sürede ulaşıma açtı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin 919 km uzunluğundaki 274 köy yolumuz, İl Özel İdaresine ait karla mücadele ekipleri ve diğer kurumlarımızın araç desteği ile dün gece itibariyle ulaşıma açılmıştır” denildi.