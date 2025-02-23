Karabük’te kar yağışı sonrası kapanan 179 köy yolunun 122’si yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamada, "21 Şubat 2025 Cuma günü ilimizde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 179 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. İl Özel İdaremize bağlı ekiplerimiz, 26 iş makinesi ve 74 personel ile aralıksız çalışarak 748 km uzunluğundaki 122 köy yolunu yeniden ulaşıma açmış bulunmaktadır" denildi.

57 kapalı köy yolu için çalışmaların gece boyunca devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Karabük Merkez Keltepe Kayak Merkezi yolunda da temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın kış şartlarına karşı tedbirli olmalarını, yapılan uyarıları dikkate almalarını ve zorunlu olmadıkça kapalı ve riskli yollara çıkmamalarını önemle rica ederiz. Fedekarca çalışan ekiplerimize, tüm Karabüklü hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.