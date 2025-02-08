Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerin zorlu mücadelesi ile hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Hayrioğlu köyü Fatırız Mahallesi’nde yaşayan Satılmış Şahin (88) ve eşi Kamile Şahin (81) nefes darlığı şikayeti yaşamaya başladı. Çiftin oğulları Mustafa Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri, ilçeye 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 80 santimetreye ulaşan kar sebebiyle yolu kapanan köye ulaşamayınca İnebolu Kaymakamlığından yadım istedi. İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle köyün yolunu açtı. Ambulans da iş makinesi yardımıyla çekilerek köye kadar götürüldü. Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı çift İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kardan yolu kapanan Erenyolu köyünde de soğuk algınlığına bağlı nefes darlığı çeken İrfan Usta, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açması ile ulaşılabilen hasta, sağlık ekipleri ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı.