İstanbul’da hayatını kaybeden ve memleketi Kastamonu’ya getirilen Şaziye Çelik’in cenazesi, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kaldı. Köy yolunun ulaşıma açılmasıyla cenaze defnedilebildi.

İstanbul’da hayatını kaybeden ve memleketi Kastamonu’ya getirilen Şaziye Çelik’in cenazesi, yoğun kar ve tipinin etkili olduğu bölgede mahsur kaldı. Köy yolunun ulaşıma açılmasıyla cenaze defnedilebildi.

İstanbul’da ikamet eden ve hastalığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Şaziye Çelik’in (89) cenazesi, memleketi Kastamonu’ya gönderildi. Kastamonu’ya getirilen Şaziye Çelik’in cenazesi, Kastamonu’nun Ağlı ilçesi Fırıncık Hatip köyüne getirilmek istendi. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olması sebebiyle kapalı olan köy yolunun ulaşıma açılması istendi. Bunun üzerine Ağlı Kaymakamlığı tarafından köy yolunun ulaşıma kapalı olması sebebiyle mahsur kalan Şaziye Çelik’in cenazesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde köy yolu ulaşıma açıldı. Köy yolunun açılması sonucunda Şaziye Çelik’in cenazesi, Ağlı Fırıncık Hatip köyüne ulaştırılabildi. Buradan da vatandaşların omuzlarında bir süre taşınan cenaze, güçlükle köy mezarlığına defnedilebildi.

Kar altında zorlukla yapılan defin sonrası Fırıncık Köyü Muhtarı Saim Ünal, “Devletimize teşekkür ediyoruz. En zor zamanımızda yanımızda oldu. Kaymakamımıza, tüm ilgililere bu acı günümüzde en zor şartlar altında bizlerin yanında olduklarını görmekten mutlu olduk, gurur duyduk devletimizle” dedi.