Kastamonu’nun İnebolu, Küre ve Bozkurt ilçelerindeki köylerde kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 3 hasta, ekiplerin saatler süren çalışması ile hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu’da dün gece saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerini sürdürüyor. Yolları ulaşıma kapanan hastalar için ise seferber olundu. Dün gece saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Çubuk, Bozkurt ilçesi Dursun köyü ve Küre ilçesi Çaybükü köyünde hastalanan 3 vatandaş, Kastamonu İl Özel İdaresi, UMKE ve AFAD ekiplerinin saatlerce süren çalışması neticesinde hastaneye ulaştırılabildi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fedakarca çalışarak hastalara ulaşan ekipleri tebrik etti.