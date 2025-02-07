Sakarya’nın Kocaali ilçesinde kar sebebiyle kayganlaşan yolda makaslayan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Caferiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kar sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 BC 808 plakalı tır makasladı. Meydana gelen kazada, tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha