Antalya’nın Akseki Alacabel Mevki Sülek Yayla yolunda kar ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan 4 vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya’nın Akseki Alacabel Mevki Sülek Yayla yolunda kar ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan 4 vatandaş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki Ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akseki’nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki Ekipleri, Alacabel Mevkii Sülek Yayla yolunda kar ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan 4 vatandaşa ulaşarak kurtarma çalışması yaptı.

Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, araç kurtarma çalışmasının gece saatlerinde tehlikeli olacağından vatandaşları güvenli bir bölgeye götürerek barınma ihtiyaçları karşıladı. Sabah tekrardan yola çıkan Büyükşehir ekipleri , yol açma, genişletme ve tuzlama çalışması yaparak aracı bulunduğu yerden kurtardı.