Kar ve kış sporları ile ilgili her türlü sportif organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, şimdi de Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.KAYSERİ (İGFA) - Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından organize edilen ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Kar Ragbi Türkiye Şampiyonası, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından ragbi takımlarının katılacağı şampiyona, hem erkekler hem de kadınlar kategorilerinde gerçekleşecek. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, bugün saat 16:00’ya kadar başvurularını Türkiye Ragbi Federasyonu https://www.trf.gov.tr/ internet sitesinden yapabilecekler.

Tüm sporseverler, 11-12 Ocak günlerinde Erciyes’te bu heyecanı yerinde izlemeye davet edildi.