Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugüne kadar kapanan bin 846 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşım açıldı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde bugüne kadar il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 846 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. İl genelinde 19 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.