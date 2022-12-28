Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işe giden icra memurunu kar maskesi takarak silahla yaralayan avukat adliyeye sevk edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde işe giden icra memurunu kar maskesi takarak silahla yaralayan avukat adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul barosuna kayıtlı T.E., işe giden icra memuru Bünyamin Alyakut’u bir süre takip etti. Daha sonra kar maskesi takan avukat T.E., silahını çıkararak icra memurunu vurarak olay yerinden kaçtı. İki ayağından vurulan Alyakut yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kar maskeli saldırganı İstanbul’da yakaladı.

İfadesi alınan avukat, bugün adliyeye sevk edildi.