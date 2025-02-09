Düzce’de etkili olan yoğun kar yağışının etkisini kaybetmesi ve küreme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tamirat çalışmalarına başlandı. 48 saat boyunca aralıksız olarak küreme çalışması gerçekleştiren ekipler, hafta sonu itibariyle tuzlama ve küreme esnasında bozulan yol, kaldırım ve bordürlerin tamiratını gerçekleştiriyor.

Hafta içi başlayan kar yağışı ile birlikte sahaya inen Düzce Belediyesi’nin Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 53 araç ve 148 personelden oluşan kar timleri küreme çalışmalarını tamamladı. Kar yağışının başladığı andan itibaren ekipler; ana arterler, yan yollar ve ulaşımda sıkıntı yaşanabilecek tüm noktaları kardan arındırdı.

Yoğun kar yağışının etkisiyle bazı yolların ve kaldırımların yıpranması nedeniyle, ekipler hafta sonu itibariyle tamir ve bakım işlemlerine hız verdi. Kaldırım bordürleri ve asfalt yüzeylerinde meydana gelen hasarlar onarılırken, vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmeleri için kaldırım alanlarının temizliği de titizlikle gerçekleştiriliyor.

Eriyen karlar nedeniyle yağmur suyu hatlarında yaşanan yoğunluk ve arızalar ise Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile gideriliyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler rutin kontrollerinin haricinde istek ve şikayetlere anında yanıt vererek olumsuzlukları ortadan kaldırıyor.