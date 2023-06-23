Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bir vatandaşa ait kar küreme bıçağını çalan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesinde yaşayan M.Ç. isimli vatandaşın kar küreme bıçağını çalan şahıslar kayıplara karıştı. Olayla ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şahısların B.K., İ.K. ve U.A. olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen küreme bıçağı ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi