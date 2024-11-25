Bayburt’ta dün başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Bayburt-Gümüşhane, Bayburt-Trabzon yolları neredeyse tamamen ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ekipleri seferber oldu, kapanan yolları açmak için geceden beri yoğun mesai içerisinde bulunuyor. Kent merkezinde 40 santimetreyi bulan kar nedeniyle dün akşam üzeri dolmuşlar, seferlerini iptal ederken kar lastiği olmayan, kara hazırlıksız yakalanan taksiciler kaygan zeminden dolayı yolcu alamadı. Öte yandan, Karayolları 106. Şube Şefliği ekipleri, Gümüşhane ile Bayburt’u birbirine bağlayan ve ulaşıma kapanan Salmankaş Geçidi’ni ulaşıma yeniden açmak için seferber olurken, civar köylerin yolları kar nedeniyle kapanma noktasına geldi.

Kaynak: iha