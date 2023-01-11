Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, Türkiye genelinde yüksek basınç merkezi etkisi olduğunu belirterek, Kayseri’de bu hafta da yağış olmayacağını ve sis-pus etkisinde bir havanın hakim olacağını söyledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, Türkiye genelinde yüksek basınç merkezi etkisi olduğunu belirterek, Kayseri’de bu hafta da yağış olmayacağını ve sis-pus etkisinde bir havanın hakim olacağını söyledi.

Mevsim sıcaklıkları nedeni ile buzlanma ve don hadisesi olabileceğini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, “Yurdumuz yüksek basınç merkezinin etkisi altında. 1 hafta 10 gündür yüksek basınç merkezinin etkisinde bir hava kütlesinin etkilerini yaşıyoruz. Kayseri ve bölgemiz de yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalmaya devam edecek. Bu nedenle geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da sis-pus hadisesinin devam edeceğini ve havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceğini söyleyebiliriz. Hafta boyunca yağış beklemiyoruz. Çarşamba günü parçalı bulutlu sis-pus hadisesi devam edecek. Maksimum 10 derece minimum -6, -7 derece olacak. Perşembe günü yine parçalı bulutlu ve yağış beklenmiyor. Maksimum 9 derece minimum -5 derece ve sis-pus hadisesi yine akşam ve gece saatlerinde devam edecek. Cuma günü yine parçalı bulutlu ve yine yağış yok. Maksimum sıcaklığımız 8 derece ve minimum sıcaklık -6 derece olacak, akşam ve sabah saatlerinde yine sis-pus hadisesi devam edecek. Cumartesi günü yine parçalı bulutlu ve sis-pus hadisesi devam edecek. Maksimum 6-7 derece minimum -6 derece civarında olacak ve yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek kış mevsimi olması nedeniyle. Buzlanma ve don devam edecek. İfade ettiğimiz gibi -7, -8 derece minimumlar olması nedeniyle don ve buzlanma hadisesi oluyor” dedi.

Kayseri’de bu hafta da yağış beklemediklerini ve sis-pus hadisesinin devam edeceğini söyleyen Kılıç, “Bu hafta da parçalı bulutlu, açık, yüksek basınç merkezinin etkisi nedeniyle sisli ve puslu hava bekleniyor ve yağış beklenmiyor. Yüksek basınç nedeniyle hava kirleticileri yükselemiyorlar. Bu da çeşitli hastalıkların tetikleyicisi olabiliyor. Üst solunum yolu hastalıklarını arttırabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımıza daha sıkı giyinilmesini ve mümkünse dışarıya çok fazla çıkılmamasını tavsiye edebiliriz” ifadelerini kullandı.