Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aylardır devam ediyor. Çığlı bölgelerine aldırış etmeden karla kaplı yolları açan kar kaplanları lakaplı ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Şırnak Valiliğine bağlı il özel idare personeli kış aylarında kar yağışının en çok yaşandığı Beytüşşebap ilçesinde seferberlik ilan etti. Konumu itibariyle Şırnak, Hakkari ve Van illerinin sınırında bulunan ilçede karlı köy yolları bir bir açılıyor. Yüksek rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası’nda kalan aileler için kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmaya çalışan ekipler, 5 gündür karla mücadele ediyor. Ekipler, 2 bin 650 rakımlı yaylada kalan vatandaşlar için, 35 kilometrelik yolda çığlı bölgelere aldırış etmeden alternatif yolları açıyor. Yüksek bölgelerde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçiyor. Yola düşen çığları temizlediklerini söyleyen operatör Fahri Erdal, 32 yıldır Özel İdarede çalıştığını, her yıl kış aylarında karla mücadele ettiklerini belirtti. Erdal, "Şırnak İl Özel İdaresi personeliyim, 32 yıldır bu görevi yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Burası Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası, vatandaşlarımızın yollarını açmaya çalışıyoruz. Alt bölgelerde kar yok, yüksek bölgelerde ise kar çok. Çığlı bölgeleri geçiyoruz, çok riskli ama mecburuz" dedi.