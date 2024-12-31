Afyonkarahisar’da son 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ekiplerinin belde ve köylerde gerçekleştirdiği karla mücadele çalışmaları devam ederken, yağıştan dolayı bazı bölgelerde kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu belirtildi.

Önceki 2 gün etkili olan kar yağışı sonrası kent geneli beyaza bürünürken, yağış bazı bölgelerde ise hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile birlikte 9 ilçe ve 56 köyde etkili olan yağıştan dolayı İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler teyakkuza geçti. Merkeze bağlı Büyükkalecik gibi rakımı yüksek olan bölgelerde ise kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler 20 iş makinesi ve 28 personel ile karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü.

Kentte kardan dolayı kapalı bir yolun olmadığı ve ekiplerin çalışmalarına devam ettikleri belirtildi.