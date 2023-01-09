Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Büyük Düz mevkiinde aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buldu. Beyaz örtüyle kaplanan doğa, görenleri mest ediyor.

Karabük’ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye yaklaşırken, bazı vatandaşlar arazi araçlarıyla karın keyfini yaşadı.

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