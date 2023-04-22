Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırları içinde bulunan, dünyanın 2. büyük krateri olan Nemrut Krater Gölü’nün karla kaplı yolu Özel İdare ve Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

İlçe Özel İdaresi ve Karayolları müdürlüğü karla mücadele ekipleri kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Nemrut Krater Gölü yolunun açılması için çalışma başlattı.

Nemrut Dağı eteğinde çalışma yürüten ekipler, turizmde önemli potansiyele sahip olan ve "Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN)" projesi çerçevesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan krater gölüne giden yolu başlatılan çalışmayla ulaşıma açtıklarını belirttiler.