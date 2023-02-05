Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu, çığ riskine rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu, çığ riskine rağmen yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıma açıldı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 1800 rakımda bulunan ve 10 köy ile 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda kalınlığı yer yer 2 metreyi aşan karda çalışmalarını sürdürüyor. Çığ tehlikesinin oluşabileceği bölgelerde dikkatle çalışan ekipler, zaman zaman çığ tehlikesi de atlatıyor. İş makinesi operatörleri, kalın kar tabakası bulunan dik yamaçlarda yaptıkları zorlu çalışmayı tamamlayarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde etkili olan kar yağışının ardından 298 köy yolunun kapandığını ifade ederek, karla mücadele çalışmasının sürdüğünü ve en kısa zamanda kapalı olan yolları açacaklarını kaydetti.

Kış şartlarının çok zor geçtiğini ifade eden Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez ise, çığ riskine rağmen ekiplerin gece gündüz çalışarak yollarını açtığını ifade ederek, “Köyümüz yüksek rakımda olduğu için kış şartları çok ağır geçiyor. Bu sene kar biraz geç yağdı ama iyi yağdı. Yaklaşık 2 metre kar var köyümüzde. Hayvancılık yapıyoruz. Geçim kaynağımız burada hayvancılık. Tabii bazen samanımız, erzakımız bitiyor, hastalarımız oluyor. Çığ riski olmasına rağmen İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışarak yollarımızı açıyor” dedi.

Öte yandan, Muş’ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle uçak seferlerinin de iptal edildiği bildirildi.