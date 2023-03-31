Erzurum’un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.

İki gündür aralıksız devam eden kar yağışında, Oltu’nun grup köy yolları kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Erzurum Büyükşehir Kırsal Hizmetler Oltu Şantiyesi karla mücadele ekipleri mahalle yollarını mesai kavramı gözetmeksizin açmaya devam ediyor.

Oltu’nun Sülünkaya Mahallesi’nden Oltu’ya gelirken yolda kalan Turan Yiğit’e Erzurum Büyükşehir Kırsal Hizmetler Oltu Şantiyesi karla mücadele ekipleri yardım etti. Yiğit, “Daha önce bu mevsimde kar yağardı ama bu kadar değildi. Köy içerisinde 25 santimetre kar var yukarı Köroğlu ormanlarında 40 santimetre civarında kar var” dedi.